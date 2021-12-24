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وزير الأوقاف يؤكد أهمية مواكبة التطور المجتمعي وتقديم الخطاب الديني بشكل يحقق أهدافة

12:59 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
وزير الأوقاف يؤكد أهمية مواكبة التطور المجتمعي وتقديم الخطاب الديني بشكل يحقق أهدافة

وزير الأوقاف ببورسعيد

أ ش أ

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية مواكبة التطور المجتمعي وتقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارته، الجمعة، لمحافظة بورسعيد، حيث كان فى استقباله المحافظ عادل الغضبان، وذلك للمشاركة في احتفالات بورسعيد بالعيد القومي ولعقد لقاء مع أئمة المحافظة، في إطار التواصل بين الوزير والأئمة والدعاة بمختلف المحافظات.

وشدد الوزير - حسب بيان للمحافظة - على أهمية دور أئمة المساجد بالعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية التى تعمل فى كافة الاتجاهات.

ومن جانبه، رحب المحافظ بوزير الأوقاف، مشيدا بجهود الوزارة فى زيادة الوعي والثقافة لدي المواطن و إبراز جهود الدولة من خلال القيادات الدينية والعلمية بالوزارة.

وأشار المحافظ إلى أن الزيارة تأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد صلاة الجمعة بمسجد أم القرى بحي الضواحي

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Asha
وزير الأوقاف بورسعيد مختار جمعة الخطاب الديني

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