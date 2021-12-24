بعد مكالمة وهمية.. كشف غموض العثور على جثة "تاجر شبرا"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض اختفاء تاجر خردة في شبرا الخيمة، إذ تبين أن وراء الواقعة جاره المقاول، استدرجه بحجة شراء صفقة خردة واعتدى عليه بآلة حادة ما أدى إلى وفاته، واستولى على مبلغ مالي كان بحيازته وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بلاغًا من سيدة باختفاء والدها تاجر خردة عقب خروجه وبحوزته مبلغًا ماليًا لمقابلة أحد الأشخاص "لا تعلم بياناته" وأثناء السير في إجراءات البحث جرى العثور على جثته.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وتشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مقاول جار المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهام المجني عليه بتعرفه على أحد الأشخاص "تاجر خردة" وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع وأعطاه رقم "هاتف آخر للمتهم" وتجاوب مع المجني عليه على أنه التاجر الوهمي واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالاعتداء عليه وقتله، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحيازته، وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز، وجرى العثور على جثة المجني عليه.

كما أرشد المتهم عن جزء من متحصلات السرقة في الواقعة وقرر إنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.