الطقس.. الأرصاد توجه بشرى سارة بشأن الأحوال الجوية للأيام المقبلة

كتب – أسامة علي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية للبلاد تشهد حالة من الاستقرار خلال الأسبوع المقبل.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسير في معدلاتها الطبيعية وتسجل القاهرة 19 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 11 درجة مئوية

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها زيادة في فترات سطوع الشمس اليوم وخلال الفترة القادمة

وأضافت غانم، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، أن هناك تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمفتوحة والقريبة من المسطحات المائية، وهي لا تؤثر بشكل كبير على حركة المركبات، مشيرا إلى إلى أن الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار ومائلا للبرودة في ساعات الليل.