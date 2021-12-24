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وزيرة البيئة تعقد أول اجتماع بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

11:52 ص الجمعة 24 ديسمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أول اجتماع بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مساعدى الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة ، وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الهامة والموقف التتفيذى لها. كما تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة ، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة ، وتوفير اجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمى داخل الوزارة ، وموقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية.

ووجهت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بتوفير المخصصات المالية اللازمة ليكون مبنى الوزارة مراعى لاشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات ، و نشر المسطحات الخضراء داخل المبنى وحوله، وذلك اتساقا مع التوجه العالمى الجديد نحو التوسع فى المبانى الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد.

كما تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مبنى الوزارة ، للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، للاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمبنى ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وذلك تمهيدا لنقل موظفى الوزارة إليه ، بشكل تدريجى كفترة انتقالية تجريبية، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

اجتماع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد العاصمة الإدارية

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