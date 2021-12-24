القوى العاملة تتابع أحوال المرضى من الجالية المصرية في أبوظبي

كتب - محمد سامي:

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، يفيد بزيارة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، مستشفى كليفلاند كلينك في أبو ظبي؛ للوقوف على حالات المرضى من أفراد الجالية المصرية، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان له، الجمعة، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات وزير القوى العاملة للتواصل مع الجالية وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل لهم.

من جهتها، قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنها قامت بزيارة مستشفى كليفلاند كلينك فى إطار متابعة أحوال أبناء الجالية المصرية بأبوظبي، وبناء على طلب السفير شريف البديوي، حيث تم ترتيب تلك الزيارة مع المختصين بالمستشفى ومرافقة الملحق العمالي، وبمصاحبة المسئولين بالمستشفي وتم زيارة العديد من الحالات المرضية حيث تتماثل للشفاء.

وأضافت أن إدارة المستشفى أبلغتنا بوجود حالات من المرضى المصريين ليس لديهم أي تواصل مع أحد من أسرهم، ويطلبون مساعدة السفارة للتواصل، وتم عمل لقاء معهم بالمستشفى والاطمئنان على حالتهم، وتم إرسال مكاتبة رسمية من المستشفى للسفارة بالأسماء ليتسنى للقسم القنصلي اتخاذ اللازم للتوصل لأهلهم وذويهم في مصر وطمأنتهم.

وأوضحت أنه تم إبلاغهم اهتمام وتحيات وتمنيات وزير القوى العاملة والسفير بالشفاء العاجل للجميع، وتم تزويدهم بأرقام هواتف الملحق العمالي، ومكتب التمثيل العمالي، للتواصل فى ما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى، وأبدى المرضى ارتياحهم التام بتلك الزيارة.

وعلى صعيد آخر، اختتمت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، فعاليات الدورة التدريبية ال11 لوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة الخياطة بتخريج 10 متدربات، وذلك في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بملف التدريب المهني وخطة الدولة لدفع الشباب بالتوجه لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة وإعطائهم الفرصة للتدريب ورفع مستواهم.

واطمأن سعيد عبد الراضي مدير المديرية على سير العملية التدريبية، مشيرا إلى أن وحدة التدريب المتنقلة ساهمت في تسهيل عملية التدريب وجعلها أكثر مرونة.