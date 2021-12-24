"شباب بتحب مصر" تنظم حملة لتطهير النيل من المخلفات البلاستيكية

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نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وبمشاركة 120 طالبا وطالبة من مدرسة "بداية" حملة نظافة من المخلفات البلاستيكية من جانبي نهر النيل بمنطقة الزمالك، تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري، واستمرارا لحملات نظافة النيل من المخلفات البلاستيكية.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في بيان له، الجمعة، "إن رعاية الوزارة لهذه الحملات يأتي إيمانا من الوزارة بأهميتها، ومساهمة هذه المبادرات في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية".

وبدأت الحملة من نادي نقابة المهندسين بالزمالك، واستمرت على مدار ساعتين، وبحضور المهندس عبداللطيف خالد مستشار وزارة الري لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، وأحمد فتحي رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، والمهندسة هلا عبادة عضو مجلس إدارة نادي نقابة المهندسين.

وقد تم رفع كمية من المخلفات البلاستيكية باستخدام المعدات الخفيفة من على المراكب الصغيرة، مع الحرص على تجميع المخلفات في جوالات من الخيش منعا لاستخدام جوالات بلاستيكية، كما ساهم قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الري بعمل تطهير للمجرى المائي بعد الحملة باستخدام المعدات التابعة للقطاع.

وتعتمد هذه الحملة على التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية، وضرورة التقليل من الاعتماد عليها، وتهدف للحفاظ على نظافة نهر النيل والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.