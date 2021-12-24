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الصحف تستعرض نشاط الرئيس واجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية

07:52 ص الجمعة 24 ديسمبر 2021
الصحف تستعرض نشاط الرئيس واجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية

أرشيفية

الصحف تستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية اجتماع الحكومة الأول بالعاصمة الإدارية

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