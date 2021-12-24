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مرفق الكهرباء يحذر من عيوب السخان الكهربائي

05:30 ص الجمعة 24 ديسمبر 2021
مرفق الكهرباء يحذر من عيوب السخان الكهربائي

عيوب السخان الكهربائي

كتب- يوسف عفيفي:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "إنفوجرافيك" يكشف عيوب السخان الكهربائي.

وجاء عيوب السخان الكهربائي على النحو التالي:

1- يستهلك سخان الكهرباء كمية كبيرة من الكهرباء.

2- كلما زاد سعة التخزين كلما زاد استهلاك الكهرباء.

3- السخان الكهربائي له سعة محددة، بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالماء و من ثم يتم تسخين هذا الماء.

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