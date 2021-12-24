مرفق الكهرباء يحذر من عيوب السخان الكهربائي
كتب- يوسف عفيفي:
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "إنفوجرافيك" يكشف عيوب السخان الكهربائي.
وجاء عيوب السخان الكهربائي على النحو التالي:
1- يستهلك سخان الكهرباء كمية كبيرة من الكهرباء.
2- كلما زاد سعة التخزين كلما زاد استهلاك الكهرباء.
3- السخان الكهربائي له سعة محددة، بمعنى أن جسم السخان نفسه عبارة عن حاوية أو خزان يتم تعبئتها بالماء و من ثم يتم تسخين هذا الماء.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان