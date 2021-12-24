بعد موافقة الحكومة على تشغيل العمرة.. تحركات عاجلة من السياحة بشأن الموسم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، اعتماد عقود شركات السياحة العاملة في موسم الحج والعمرة، إلكترونياً بنظام PDF عبر البوابة المصرية للعمرة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية المتعلقة بتعاقدات الشركات السياحية مع نظيرتها السعودية للعمل في العمرة.

وأوضحت الغرفة في الخطاب الموجه للشركات وحصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الشركات السعودية ستقوم بإدراج بيانات الشركات المصرية في الخانات المخصصة لذلك في العقد.

ومن ثم ستقوم الشركة السعودية، بإضافة هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة وفقا للخطوات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا فور اعتماد وزارة السياحة والآثار لضوابط العمرة.

وتابعت الغرفة: علما بأن العقد يجب أن يتضمن توقيع وخاتم الشركة السعودية، وكذا اعتماد الغرفة التجارية (بالمملكة) لتوقيع الشركة السعودية مثلما جرت العادة في هذا الشأن، لذا يجب على الشركة المصرية إخطار الشركة السعودية التي ترغب في التعاقد معها باتباع الآتي:

1- إدراج بيانات الشركة المصرية في الخانات المخصصة لذلك في العقد.

2- اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية لتوقيع الشركة السعودية بالعقد.

وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال الاجتماع الحكومي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

اقرأ أيضا:

قرارات الحكومة.. الوزراء يوافق على اشتراطات وضوابط العمرة

ضوابط العمرة.. موعد أولى الرحلات وأعداد المعتمرين



