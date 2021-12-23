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رئيس الإنجيلية في تهنئة بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد: رسالتنا المحبة

11:26 م الخميس 23 ديسمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

استقبل البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك، بعد توقف طويل عن الزيارات بسبب جائحة كورونا العالمية.

وقال رئيس الإنجيلية: "سعداء بلقاء غبطتكم، ورسالتنا اليوم هي رسالة محبة وفرح بالميلاد للعالم كله، ومحبتنا وتقديرنا لغبطتكم كبيران".

ومن ناحيته رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".

الطائفة الإنجيلية بطريرك الكاثوليك أعياد الميلاد إبراهيم إسحق

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