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الرؤية والإنجاز.. 152 مليار جنيه للتضامن الاجتماعي خلال 7 سنوات

11:22 م الخميس 23 ديسمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة التضامن الاجتماعي خلال 7 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات حوالي 152 مليار جنيه، لعدد 68 برنامجا ونشاطا ومشروعا.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي كتاب توثيق المشروعات القومية

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