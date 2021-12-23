لأجل غير مسمى.. إغلاق كلي لشارع سوميد مع طريق امتداد محور 26 يوم يوليو

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظ الجيزة، غلق كلي لشارع غرب سوميد فى الاتجاه القادم من طريق الواحات تجاه طريق امتداد محور 26 يوليو بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذا غلق لشارع غرب سوميد فى الإتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو وذلك اعتباراً من الساعة 1 صباح غدِ الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى انتهاء الأعمال.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء في تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط (العلمين – السخنة) وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر (طريق غرب سوميد) والذي يربط بين طريق الواحات وطريق إمتداد محور 26 يوليو.

وتيسيراً للحركة المروية تم إجراء التحويلات الأتية:-

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الاتجاه المؤدي لمحور 26 يوليو تحديداً في المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى اتجاهين (السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد) (السير يميناً بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدي إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين).

- حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير باتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً تجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو ، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- (موقع الغلق الكلي) السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم استكمال السير وصولاً حتى طريق إمتداد محور 26 يوليو.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقي المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.