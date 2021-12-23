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الزراعة تكشف حجم المشروعات المنفذة في القرى الأكثر فقرًا بالصعيد

10:19 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الزراعة تكشف حجم المشروعات المنفذة في القرى الأكثر فقرًا بالصعيد

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظات الصعيد، وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، وضرورة تغيير ثقافة النمو السكاني.

كشف الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد من المشروعات الزراعية المنفذة في محافظات الصعيد توجبيهًا من القيادة السياسية.

وقال نصار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن وزارة الزراعة تنفذ مشروع الريف المصري "المليون ونصف المليون فدان" حيث يستحوذ على 65% من أراضي الصعيد، مشيرًا إلى أن الصعيد على أولويات الحكومة المصرية.

وتابع: "تم الاهتمام بالمحاصيل الأكثر زراعة في محافظات الصعيد، أبرزها محصول القصب الذي يقام عليه 16 صناعة"، موضحًا أنها مصدر دخل أساسي للعمالة الثابتة أو المؤقتة.

ولفت مستشار وزير الزراعة، إلى أن الزراعة نفذت مراحل تطوير المراكز البحثية المنتشرة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تشارك في مبادرة حياة كريمة من خلال إضافة المزارعين ضمن الفئة المستحقة.

وأشار نصار، إلى تنفيذ مشروعات التوسع في الثروة الحيوانية عبر مبادرة قروض البتلو، حيث يشارك الصعيد بنسبة 40%، مضيفًا: "يتم 3 مشروعات دواجن عملاقة في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا".

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