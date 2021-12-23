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التجارة والصناعة: تنفيذ مشروعات بتكلفة 64.7 مليار جنيه في 7 سنوات

10:05 م الخميس 23 ديسمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

كشف كتاب سبع سنين من الرؤية والإنجاز، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود وزارة التجارة والصناعة خلال 7 سنوات، حيث نجحت الوزارة في تنفيذ مشروعات بتكلفة 64.7 مليار جنيه خلال السنوات السبع ما بين تم أو جاري تنفيذه.

وتضمنت المشروعات، 38 مشروعًا للتنمية الصناعية بتكلفة 20.3 مليار جنيه، فيما تم صرف نحو 43.4 مليار جنيه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء.

يأتي هذا فيما نفّذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 51 مشروعًا بتكلفة 94.4 مليار جنيه لتنمية المناطق الصناعية بينها تم وبينها ما يجري تنفيذه حاليًا.

وزارة التجارة والصناعة كتاب الانجازات مشروعات التنمية

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