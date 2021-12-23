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الرؤية والإنجاز.. 95 مليار جنيه حجم مشروعات الري في 7 سنوات

10:04 م الخميس 23 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضًا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وينشر مصراوي مشروعات وزارة الموارد المائية والري حيث بلغت المشروعات 2532 مشروعا خلال 7 سنوات بتكلفة 94.6 مليار جنيه.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروعات الري كتاب توثيق المشروعات القومية

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