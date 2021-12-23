بعد إغلاق شارع القومية.. الجيزة تنشر التحويلات المرورية الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، التحويلة المرورية أمام المواطنين المتجهين إلى منطقة القومية في إمبابة باتجاه ميدان البوهي، وذلك بعد إعلان الإغلاق الكلي بشارع القومية لمدة 30 يومًا بدء من غد الجمعة.

ونشرت المحافظة، في بيان اليوم، التحويلة المرورية تيسيرًا لحركة المرور على النحو التالي:

- القادم من الطريق الدائرى باتجاه ميدان البوهي عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق.

- ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد.

- ثم السير يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر باتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأعلنت المحافظة، غلق كلي بشارع القومية بالمنطقة المحصورة بين شارعي المدينة المنورة والنصر باتجاه ميدان البوهي في إمبابة، لمدة 30 يوم تبدأ غدا الجمعة، نتيجة تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية (الخط الثالث).

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، ستقوم بغلق كلي لشارع القومية العربية من الدائري باتجاه ميدان البوهي في المنطقة المحصورة بين شارعي المدينة المنورة والنصر لمدة ٣٠ يوما تبدأ الجمعة ٢٠٢١/١٢/٢٤ وحتى السبت ٢٠٢٢/١٢/٢٢، على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

من ناحيتها، نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقي المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.

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