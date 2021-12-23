جهاز تنمية المشروعات.. 2 مليون فرصة عمل و104 ملايين مشروع في 7 سنوات
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.
وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.
وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال 7 سنوات، لعدد 104 مليون مشروع، وأكثر من مليوني فرصة عمل، بتكلفة بلغت حوالي 33.2 مليار جنيه.
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