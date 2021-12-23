الرؤية والإنجاز.. 10 مليارات جنيه لمشروعات الإنتاج الحربي خلال 7 سنوات
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.
وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.
وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة الإنتاج الحربي خلال 7 سنوات، والتي بلغت حوالي 134 مشروعا، وذلك بتكلفة بلغت نحو 9.8 مليار جنيه.
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