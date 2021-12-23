ضبط عامل خدمات يهرب أكياس التبغ من صالة السفر بالمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من أكياس التبغ مع عامل خدمات يعمل بمبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حاول تهريبها من المطار لبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه نجاح لطفي مأمور الجمرك في أحد عمال الخدمات أثناء خروجه من صالة السفر، حيث لاحظ انتفاخ جيوبه، وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الجمرك، كلّف نجاح لطفي مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان رئيس القسم بتفتيشه ذاتيًا، وتبين وجود 40 كيس تبغ مخبأة حول جسمه وقدميه غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وأفاد بحصوله عليهم بمساعدة زميله له من الأسواق الحرة ومحاولته للخروج بهم هم من صالة السفر للاستفادة من فرق السعر.

وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، تنفيذ لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.