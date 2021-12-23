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حالة الطقس الآن.. سحب متوسطة ممطرة على القاهرة الكبرى

08:55 م الخميس 23 ديسمبر 2021
حالة الطقس الآن.. سحب متوسطة ممطرة على القاهرة الكبرى

سحب متوسطة ممطرة على القاهرة الكبرى

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ظهور سحب منخفضة ومتوسطة ممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

جاء ذلك في تنويه للهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن يشهد طقس الجمعة، ظهور الشبورة المائية من 5 لـ 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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