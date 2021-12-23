قناة السويس في 7 سنوات.. تحقيق أعلى إيراد في التاريخ وانخفاض زمن عبور السفن

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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 80 ألف فرصة عمل و 73 مشروعا في 7

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في محور هيئة قناة السويس خلال 7 سنوات، ليبلغ 5.84 مليار دولار أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة2020/2021، وبلغت نسبة زيادة عدد السفن المارة عبر القناة 13.8%.