إحباط تهريب قطع أثرية إلى الكويت قبل شحنها في مطار القاهرة (صور)

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كتب- محمد عبيد:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة الدولي، تهريب مجموعة من القطع الأثرية، قبل تهريبها داخل طرود أنتيكات مصدرة إلى الكويت، وتم ضبط القطع واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك، اشتبهت شيماء شعراوي مأمور الحركة في مشمول البوليصة عبارة عن 9 طرود، بوزن إجمالي 350 كيلو أنتيكات مصدرة إلى الكويت، وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبدالقادر، ولبيب شوقي، ومحمد حامد ومحمود عبدالرحمن وأيمن صلاح للمعاينة الفعلية، وتبين وجود 4 شبابيك من النحاس ذات إطار حديدي مغلفة بالشرائط النحاسية مختلفة المقاسات، بها زخارف نباتية ومجموعة من الأواني الزجاجية بها تلبيسة وغطاء ومقبض من المعدن وبرواز خشبي قديم عليه زخارف وتم الشك في أثريتهم.

وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية، أفادت بأن هذه الأصناف مخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.