كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها أول اجتماع للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحذير من الأرصاد بشأن الأمطار، والحكومة تعلن مراجعة منظومة الدعم كاملة وليس بطاقات التموين فقط، بالإضافة إلى قرارت جديدة من البنك المركزي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- التموين: وقف 3 خدمات عبر موقع دعم مصر منها إضافة الأفراد الجدد

قال مصدر بوزارة التموين إنه تم حظر إتاحة 3 خدمات عبر بوابة دعم مصر التموينية كانت تتيحها البوابة من قبل.

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- المركزي: مد إعفاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي 6 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الخميس، مد إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى لغير العملاء، لمدة 6 أشهر جديدة من أول يناير المقبل وحتى نهاية يونيو 2022.

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- حالة الطقس.. أمطار غدًا على هذه المناطق وبرودة تصل إلى الصقيع ليلاً

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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- توجيه من السيسي بشأن "معادن الرمال السوداء"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح مختار عبد اللطيف مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء مجدي الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء.

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- الجيزة: قطع المياه غدًا عن بعض الأحياء لأعمال الصيانة بمحطة إمبابة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية ( حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة )، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى الساعة 8 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 25 ديسمبر 2021.

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- رسالة جديدة من الصحة للمواطنين بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وجهّت وزارة الصحة، رسالة جديدة للمواطنين، بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمن تلقوا جرعتين من لقاح كرونا أيًا كان نوعه.

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