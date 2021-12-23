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رسالة جديدة من الصحة للمواطنين بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

07:15 م الخميس 23 ديسمبر 2021
رسالة جديدة من الصحة للمواطنين بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

رسالة جديدة من الصحة للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

وجهّت وزارة الصحة، رسالة جديدة للمواطنين، بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمن تلقوا جرعتين من لقاح كرونا أيًا كان نوعه.

وقال الوزارة في منشور لها عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك": "لو فات 6 أشهر على تلقيك الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، استنى رسالة تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية".

وأضافت الوزارة: "احرص على أخذ الجرعة التنشيطية عشان تقلل من فرصة إصابتك بالعدوى".

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