رسالة جديدة من الصحة للمواطنين بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

وجهّت وزارة الصحة، رسالة جديدة للمواطنين، بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمن تلقوا جرعتين من لقاح كرونا أيًا كان نوعه.

وقال الوزارة في منشور لها عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل "فيسبوك": "لو فات 6 أشهر على تلقيك الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، استنى رسالة تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية".

وأضافت الوزارة: "احرص على أخذ الجرعة التنشيطية عشان تقلل من فرصة إصابتك بالعدوى".