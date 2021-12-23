المالية في 7 سنوات: زيادة الأدنى للأجور 3 مرات.. وإطلاق "ميزة"

كتب- مينا غالي:

نجحت وزارة المالية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور من 800 إلى 1200 جنيه في 2014، ثم إلى 2000 جنيه في يوليو 2019، و2400 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

كما وضعت الوزارة ضمن خطة نجاحاتها خلال 7 سنوات حسبما ورد في كتاب سبع سنين من الرؤية والإنجاز، خطة للشمول المالي تتضمن تطبيق منظومة للدفع والتحصيل الإلكتروني، وإطلاق بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة"، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية.

كما طرحت الوزارة لأول مرة أطول سند دولاري دولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019، لأجل 40 عاما بقيمة 2 مليار دولار، كما تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تطلق السندات الخضراء، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التشريعات المرتبطة بالسياسة الضريبية.