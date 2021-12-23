الرؤية والإنجاز.. 40 مليار جنيه حجم مشروعات الزراعة في 7 سنوات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع روبع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وينشر مصراوي محور الزراعة والري من خلال مؤشرات عامة لتطور الإيرادات، حيث بلغت تكلفة المشروعات في وزارة الزراعة خلال 7 سنوات نحو 40 مليار جنيه.​