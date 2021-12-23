متسابق دخل بعجلة.. مواقف طريفة في أولى حلقات "الفرصة في كلمة أخيرة"

كتب مينا غالي:

شهدت الحلقة الأولى من التصفيات الأولية ببرنامج "الفرصة في كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "ON" مواقف غريبة وطريفة من جانب أصحاب الشركات الذين عرضوا مشاريعهم على لجنة التحكيم.

دخل منتصر العطار، مؤسس مشروع EGIKE المسابقة وهو يقود عجلة، حيث أكد أنه يستهدف استثمارات بـ120 مليون دولار من خلال مشروعه.

وأكد العطار أن مشروعه عبارة عن تصنيع أول عجلة ذكية مصرية لحل مشكلة النقل والمواصلات للمسافات القصيرة، موضحًا أنه يسعى لتوطين صناعة الدرجات الذكية والكهربائية في مصر لأن الدول تستورد عجلات بمبلغ 155 مليون دولار سنويًا.

أما عمرو طلبة ومحمد حنفي فتحدثا عن منتجهما insulator selector وهو أول منتج يستطيع قياس كفاءة عوازل الكهرباء، وهو له ميزة توفير كبيرة للمصانع والشركات المختصة.

ومزحا بالقول: إنهما إما سينافسون عبر منتجهما "بشكل كبير أوي أو داون أوي"، بحسب وصفهما.

شهد البرنامج مشروع مميز لخدمة المناطق النائية، وتحدث عنه راضي رمضان، وأكد أنه عبارة عن وحدة تعمل بالطاقة المتجددة كبديل للبنية التحتية لتوفير مياه نظيفة للمناطق النائية.

فور إعلان تأهل المشروع على "اللايت بوكس" قفز "رمضان" فرحًا وأخذ يصفق، خاصةً وأنه حصل على عدد أصوات كبير، مؤكدًا أنه لم يتوقع حدوث هذا.

أما أغرب متسابق في "الفرصة" وأغرب رد فعل للجنة التحكيم فكان مع "حمدي" وهو -بحسب وصفه- مشروع فني وممثل، وأكد أنه تقدم بفكرته بالبرنامج لإظهار موهبته.

دخل "حمدي" بثقة أمام لجنة التحكيم التي قابلته بالتأكيد على أن البرنامج يدعم المشروعات والشركات الناشئة، لكنهم منحوه الفرصة لعرض مواهبته، وبالفعل قدم الشاب فقرة تمثيلية لكن اللجنة في الختام أعادت التأكيد على أنها ليست برنامج مواهب بل متخخصة بالمشاريع والشركات التي لها مستقبل.

جدير بالذكر أن الحلقة فازت فيها شركات وهي: شركة dkilo وشركة dentiplus وشركة الموقع، وشركة circlePay وشركة ToBada وشركة fuelin وشركة TruVer وشركة Juno وشركة EMZ MAISON وشركة TACT وشركة EGIKE وشركة ZAGTECH وشركة Fit and Shop وشركة Dpact ، وشركة LIfe Box وشركة smart agriculture.

وشرحت الحديدي طبيعة وتفاصيل الحلقات قائلة: "مئات الشركات سوف تتنافس عبر هذا البرنامج لكن 30 شركة فقط هي التي ستصل إلى الاستوديو للتنافس الحقيقي بعد التصفيات وخمس شركات فقط بعد عشر حلقات هي التي ستصل إلى الفاينال".

أكدت الحديدي أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم عددًا من الفرص المهمة للشركات التي لا يحالفها الحظ في برنامج الفرصة، مشيرة إلى أن بنك الطعام سيدعم المشروعات الناشئة التي تطور الزراعة.

يذكر أن برنامج "الفرصة في كلمة أخيرة" يعد أكبر برنامج على الشاشات العربية في مسابقات الشركات الناشئة ويذاع الأربعاء من كل أسبوع في تمام التاسعة والنصف مساء.