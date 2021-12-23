الرؤية والإنجاز.. الحكومة تكشف تفاصيل مشروعات "النقل" في 7 سنوات
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق عن أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع روبع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضح مدبولي، أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار سبع سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار الثلاث سنوات القادمة.
وينشر مصراوي المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة النقل خلال 7 سنوات، بتكلفة تصل إلى 1300 مليار جنيه مشروعات تم وجار تنفيذها.
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