الكنائس تستعد لقداسات الكريسماس بكورال ترانيم وإجراءات احترازية

كتب- مينا غالى:

اختتمت الكنائس المصرية المختلفة، استعداداتها لقداسات عيد الميلاد المجيد، يوميّ غدًا الجمعة، وبعد غدٍ السبت، وهي الكنائس التي تتبع التقويم الغربي، وتحتفل بالميلاد في 25 ديسمبر.

وتزينت الكنائس المختلفة، بعلم مصر قبل احتفالات الأعياد، فيما شددت الجهات الأمنية من إجراءاتها أمام الكنائس، ووضعت حواجز ومسارات للمواطنين للتفتيش قبل دخول الكنائس.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة 24 ديسمبر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر.

ودعا الأنبا إبراهيم إسحق، الجميع، للحضور والمشاركة في القداس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. فيما قررت الكنيسة أن يكون هناك استقبال رسمي للضيوف في الثامنة مساءً بصالون الكنيسة، قبل بدء قداس العيد.

كنيسة الروم الأرثوذكس

يأتي هذا فيما تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر الجاري، حيث يترأس البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

ويبدأ القداس الإلهي في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف، على أن يستقبل بعدها المدعوين الرسميين وجميع الحاضرين في قاعة البطريركية، فيما دعت الكنيسة الجميع لحضور القداس والمشاركة في الصلوات الاحتفالية.

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

من جانبه، يترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مساء غدٍ الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، كما أعلنت الكنيسة حظر الدخول بلا كمامات، مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، في إطار خطتها للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة، أنه سيتم توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة، على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وشدد رئيس الأساقفة: يجب الاستجابة لتعليمات المنظمين يوم الاحتفال من أجل الحفاظ على صحة المصلين والحاضرين.

المارون الكاثوليك

بدوره، يترأس المطران جورج شيحان، مطران المارون الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة 24 ديسمبر، كما يشارك المطران أبناء الإيبارشية الاحتفال بالعيد، ويترأس قداسًا آخر في العاشرة من صباح السبت 25 ديسمبر في رعية مارمارون بمصر الجديدة.

الأرمن الكاثوليك

دعا المطران كريكور أغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، لحضور القداس الحبري الاحتفالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، في كنيسة سانت تريز بشارع رشيد بمصر الجديدة .

ويُحيي الترانيم الميلادية، أعضاء كورال "الكلمة" التابع للكنيسة، والذي يردد عددًا من الترانيم المرتبطة بالكريسماس احتفالاً بالميلاد.