نقيب الفلاحين: سعر طن القصب المعلن من الحكومة غير مرضٍ

كتب- أحمد مسعد:

انتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، زيادة طن قصب السكر 90 جنيها فقط، لافتا إلى أن السعر الجديد لقصب السكر (810 جنيهات للطن) غير مرض لمزارعي القصب.

وأضاف عبدالرحمن، في بيان، اليوم الخميس، أن مزارعي قصب السكر كانوا يطالبون بزيادة طن القصب 500 جنيه عن السعر القديم (720 جنيها للطن).

وتابع أبوصدام، أن متوسط إنتاج فدان القصب 40 طنا وبالسعر من الجديد فإن عائد الفدان سيكون 32 ألفا و400 جنيه فيما يتكلف الفدان 37 ألف جنيه بعد ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة والحرة وارتفاع أسعار الكهرباء والسولار والأيدي العاملة والمبيدات.

ووصلت شيكارة اليوريا المدعمة إلى 225 جنيها غير تكلفة النقل والتخزين ووصلت في السوق السوداء لـ 400 جنيه فيما ارتفع سعر كيلو السكر إلى 12 جنيها وينتج طن قصب السكر نحو 120 كجم من السكر ويصنع منه ما يزيد عن 22 سلعة أخرى مثل (الكحول والعطور والخشب والورق)، كما يعيش على زراعة القصب وصناعة السكر والمنتجات الأخرى ملايين المصريين.

وأشار أبوصدام إلى أنه يطالب بإعادة النظر في هذا السعر مع صرف ثمن المحصول فور تسليم المزارع له، وعدم خصم مصانع السكر أي مبالغ من المزارعين بحجة الشوائب مع زيادة منحة ري المحصول نظير ارتفاع تكلفة الري واستبدال الأصناف المنزرعة من القصب بأصناف جديدة أكثر إنتاجية وأعلى في نسبة السكر.

وأكد أبوصدام، على أن محصول القصب يزرع بالكامل في محافظات الصعيد الأكثر احتياجا وتصل المساحات المنزرعة منه إلى 375 ألف فدان تقريبا، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلت لوضع سعر عادل لقصب السكر ظلمت المزارعين وإنجازات مصانع وشركات إنتاج السكر.