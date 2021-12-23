​رئيس الوزراء يكشف سبب إطلاق مسابقة لاختيار اسم جديد للعاصمة الإدارية

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم إطلاق مسابقة لاختيار اسم جديد للعاصمة الإدارية للخروج بأفضل أفكار وأفضل أسماء.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: في حي دبلوماسي الدولة تنشئ به عدد من المباني والسكن لأعضاء الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وتابع رئيس الوزراء: اعتبارا من مطلع العام القادم سيكون هناك جزء جاهز لسفارات الدول لمن يرغب في التأجير أو الشراء فيه.