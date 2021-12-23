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رئيس الوزراء عن مراجعة الدعم: أسعار السلع بتزيد غصب عننا

03:38 م الخميس 23 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء عن مراجعة الدعم: أسعار السلع بتزيد غصب عننا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يحدث في منظومة الدعم الآن يعود إلى زيادة أسعار السلع عالميا.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: في أسعار زادت غصب عننا كلنا وتكاليف شحن والسلع نفسها بتزيد، كل اللي أقدر أعمله تأمين الاحتياجات والاحتياطات، في حاجات لازم يحصل فيها نوع من التغيير في الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء: دي منظومة عالمية والأسعار بتزيد على مستوى العالم كله وبنجيب المنتج ده سواء بينتج هنا أو حتى بييجي من الخارج، الأسعار زادت وطبيعي يحصل زيادات، الأهم عندي كدولة أحقق الوفرة في السلع، ونتدخل لتوفير السلع الأساسية الموجودة في منظومة الدعم.

وواصل مدبولي: بند الدعم في الموازنة الأسعار بتزيد ولازم يبقى فيه نوع من المرونة والتعامل مع هذا الموضوع علشان نقدر نحافظ على أرقام الموازنة العامة للدولة، لما كانت الدولة في السابق تتحمل كل حاجة انتهى الأمر إلى إيه؟، أهم حاجة إننا نحقق التوازن بما لا يخل بالموازنة العامة للدولة.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أسعار السلع السلع

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