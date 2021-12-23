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متحور كورونا.. مدبولي: أوميكرون زي نزلة البرد لمن حصل على اللقاح

03:37 م الخميس 23 ديسمبر 2021
متحور كورونا.. مدبولي: أوميكرون زي نزلة البرد لمن حصل على اللقاح

لقاح كورونا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كل فترة زمنية يظهر متحور جديد من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: فيروس كورونا كل فترة بيطلع منه متحور، ومن فترة طلع متحور دلتا وكان هناك نوع من الرعب والفزع منه، قبل ظهور أوميكرون تقريبا العالم كله كان مصاب بمتحور دلتا.

وتابع رئيس الوزراء: النهاردة طبقا للتقارير الطبية الأوميكرون أسرع انتشارا ولكن أقل حدة في الإصابة مقارنة بالمتحورات الأخرى، وفي في خلال شهور التوقعات بتقول إن كل مصابي كورونا هيبقوا مصابين بمتحور أوميكرون.

وأكد مدبولي: الحمد لله أعراضه أخف وأقل حدة بكثير من المتحورات الأخرى، واللي واخدين اللقاح الموضوع كأنه نزلة برد، كان عندنا تحديات إزاي نوفر اللقاح، والنهاردة بقى عندنا 115 مليون جرعة وأعطينا 53 مليون مواطن، ويوجد حاليا نحو 60 مليون جرعة متاحة لدى الحكومة.​

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