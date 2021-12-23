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مدبولي: ندرس مراجعة الدعم بشكل كامل.. والتصور النهائي في الموازنة الجديدة

03:34 م الخميس 23 ديسمبر 2021
مدبولي: ندرس مراجعة الدعم بشكل كامل.. والتصور النهائي في الموازنة الجديدة

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تراجع منظومة الدعم بشكل كامل موضحا أن التصور النهائي لها سيكون في الموازنة العامة الجديدة التي سيتم تقديمها للبرلمان نهاية شهر مارس 2022.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس:محتاجين النهاردة نراجع هذه المنظومة بشكل كامل "كلها" ونعمل على ذلك، لأن النهاردة يقينا في أعداد ليست بالقليلة بتاخد هذا الدعم وهي غير مستحقة.

وواصل رئيس الوزراء: هدفنا نعيد هيكلة هذه المنظومة ونحدد مين الفئات المستحقة اللي لازم الدولة توجه ليها الدعم بأرقام معقولة طبقا لقدرات الدولة المصرية.

مصطفى مدبولي الموازنة العامة منظومة الدعم العاصمة الإدارية الجديدة

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