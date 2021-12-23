رئيس الوزراء: وفرنا اللقاح والناس بتتحايل وتزور شهادات تطعيم بفلوس

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه توجد حالة من التخوف بشأن أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لدى المواطنين، رغم جهود الدولة الكبيرة لتوفير هذا اللقاح.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: المواطنين متخوفين من أخذ اللقاح، وأنا كدولة جبت اللقاح واستثمرت فلوس وبديه للمواطن مجانا، وشددت إجراءات الدخول للمنشآت الحكومية.

وأوضح رئيس الوزراء: كلنا خدناه ككبار مسؤولين وتلاقي ناس خايفة مش عايزة تاخده، ورايح يتحايل ويجيب شهادة من مكان إنه واخد اللقاح وبيدفع فيها فلوس.

واختتم مدبولي: محتاجين نزيد من وعي المواطن، العالم كله أخذ اللقاح، اللقاح متوفر وكل الجهات العالمية بتقول إن اللي بياخد اللقاح لما يصاب بالمرض حدته بتكون أقل بكثير جدا جدا، واللقاح متوفر والدولة صرف استثمارات كبيرة علشان توفره وتؤمنه لمواطنيها.