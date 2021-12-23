رئيس الوزراء: نراجع منظومة الدعم كاملة وليس بطاقات التموين فقط

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تراجع منظومة الدعم بشكل كامل وليس فقط ما يتعلق ببطاقة التموين.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: أهم حاجة نوفر السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية وبنحاول بقدر الإمكان يكون المعروض يكفي احتياجات المواطنين لفترات زمنية كبيرة لا تقل عن 5 أو 6 أشهر من السلع الرئيسية وحققنا ده في وقت قليل.

وتابع رئيس الوزراء: النهاردة بنشوف دول كبيرة مواطنيها مش لاقيين اللبن والسكر وغيره وكانوا بيقفوا طوابير علشان ياخدوا زجاجة لبن، لكن محصلش أزمة في مصر في عز كورونا والتحديات الموجودة.​