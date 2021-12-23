التموين: وقف 3 خدمات عبر موقع دعم مصر منها إضافة الأفراد الجدد

كتب- محمد سامي:

قال مصدر بوزارة التموين إنه تم حظر إتاحة 3 خدمات عبر بوابة دعم مصر التموينية كانت تتيحها البوابة من قبل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن هذه الخدمات التي تم وقفها هي:

1- إضافة الزوجة المحرومة تموينيا.

2- إضافة الأفراد الجدد لبطاقات التموين.

3- تحويل مستحقي الخبز إلى سلع.

وأشار المصدر إلى أن خدمة الفصل الاجتماعي لمستفيد من بطاقة إلى أخرى مستمر.

ولفت المصدر إلى أنه تم وقف هذه الخدمات عبر بوابة دعم مصر منذ مدة وقبل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بشأن قصر عدد أفراد البطاقات والبطاقات التموينية الجديدة.