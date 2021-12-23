رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب نمو 200 سنة قادمة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حينما كانت تنتقل من عصر إلى عصر كان يصاحب ذلك إنشاء عاصمة جديدة

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: الخديوي إسماعيل أنشأ في القرن الـ 19 مقر الحكم الجديد لمصر وهو ما نتواجد به اليوم في وسط البلد وقصر العيني والقاهرة الخديوية، بعد ترك مقر حكم القاهرة الإسلامية والقلعة.

وتابع رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة مخططة لاستيعاب نمو وتقدم مصر لـ 200 سنة قادمة وهي مخططة على هذا الأساس .

وواصل: هذا التحدي الكبير للدولة المصرية اليوم بقت موجودة بعد 5 سنوات فقط من العمل، والعمل في العاصمة سيستمر لأن كل ما حدث مرحلة أولى من مراحل التنمية الموجودة.

ولفت إلى أن التنمية ليست عبارة عن أبنية جديدة فقط ولكن يتم وضع تحديث كامل في نظام العمل الحكومي وهذا هو التحدي الكبير وليس تحدي الإنشاء.