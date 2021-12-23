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نقيب المحامين يحذر من الحد الأدني لأجور القطاع الخاص: سيزيد البطالة

02:55 م الخميس 23 ديسمبر 2021
نقيب المحامين يحذر من الحد الأدني لأجور القطاع الخاص: سيزيد البطالة

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مينا غالي:

حذر رجائي عطية، نقيب المحامين، من فرض حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا على أن ذلك سيؤدي إلى انتشار البطالة.

وقال عطية في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: "حذار.. سيؤدى فرض حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص لانتشار البطالة.. التشريع علم وفن وحكمة".

وأوضح رجائي عطية في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مصر تعاني في الأساس من مشكلة البطالة والقطاع الخاص طوال تاريخه يحكمه علاقة خاصة بين رب العامل والموظف، فلا أحد يعرف ماذا يدور داخل أروقة الشركات الخاصة من علاقة عمل ورواتب وغيرها، إلا في حالات الفصل التعسفي ولجوء العامل للقضاء للحصول على حقوقه القانونية.

وأضاف عطية: "وفي ظل أزمة مثل البطالة، فإن إلزام رب العمل بحد أدنى للدخل - وهو دائمًا تحكمه ميزانيته المالية- فإن صاحب العمل بالتبعية سيلجأ إلى تخفيض العمالة أو وقف التعيينات الجديدة كحلّ لمواجهة مشكلة وضع حد أدنى لأجور العاملين لديه."

وتابع: "صاحب قرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لم يتأمل، ولم ينظر لما سيخلّفه الأمر من توابع عكسية، وأرى أن الأولى هو تخفيض الأسعار التي تمثل عبئًا كبيرًا على المواطن المصري كحل بديل لن تبعه تأثيرات سلبية".

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