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الوزراء: 69.5% من المصريين راضون عن أداء الحكومة في مواجهة كورونا

02:18 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الوزراء: 69.5% من المصريين راضون عن أداء الحكومة في مواجهة كورونا

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي، بهدف التعرف على تقييم المصريين لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وبسؤال المواطنين حول هذا الشأن، أظهرت النتائج أن 69.5% من المواطنين بالعينة قيموا جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا بالجيدة، وذلك خلال ديسمبر 2021، وبارتفاع قدره 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر من العام نفسه والذي بلغت به هذه النسبة 56.2%.

جاء ذلك في إطار خطة شاملة ومتكاملة تبنتها الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لاحتواء ومكافحة انتشار هذا الفيروس وسلالاته المتحورة، حيث واصلت الحكومة جهودها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وتدابير احترازية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين في المقام الأول مع الحفاظ في الوقت نفسه أيضاً على تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم التأثير على المستوى المعيشي للمواطنين.

يذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه عن طريق الهاتف المحمول مطلع ديسمبر الجاري، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في جميع محافظات الجمهورية.

مجلس الوزراء فيروس كورونا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

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