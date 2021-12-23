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الجيزة: قطع المياه غدا عن بعض الأحياء لأعمال الصيانة بمحطة إمبابة

01:45 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الجيزة: قطع المياه غدا عن بعض الأحياء لأعمال الصيانة بمحطة إمبابة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية ( حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة )، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى الساعة ٨ صباح بعد غدٍ السبت الموافق 25/12/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة ، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥من التليفون الأرضي.

قطع المياه محطة مياه إمبابة الصرف الصحي مياه الشرب

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