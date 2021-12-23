برلماني: السيسي حريص على سد الفجوة التنموية بين العاصمة والصعيد

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مجنوعة من المشروعات بمحافظات الصعيد تهدف للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فضلًا عن سد الفجوة التنموية الكبيرة بين العاصمة والوجه البحري من ناحية وبين محافظات الصعيد من ناحية أخرى، والتي تركت لعدة عقود إلى أن انتبه لها الرئيس وتم إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الصعيد.

وأضاف محسب، في بيان، الخميس، أن دعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، تُعزز من نشاط هذه المشروعات مما تعمل على توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي وزيادة الاستثمارات والصادرات، لافتًا إلى أن القطاع الخاص في مصر شريك قوي في التنمية حيث يساهم بـ1.3%، في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار البرلماني، إلى أن المشروعات القومية التي تتم حاليًا في مختلف محافظات الصعيد تمثل نقلة نوعية نظرًا لما يتمتع به الصعيد من ثروات طبيعية مختلفة إضافة إلى القوة البشرية، مضيفًا أنه خلال السنوات الماضية تم افتتاح العديد من المشروعات القومية لإحداث تنمية عاجلة لمحافظات الصعيد أبرزها محطة محولات كهرباء غرب مغاغة وقناطر أسيوط الجديدة وتعد أكبر مشروع مائي على نهر النيل بعد السد العالي، ومشروع الطاقة الشمسية بأسوان ومشروع محطة كهرباء بني سويف وهي الأكبر من نوعها عالميًا.

ولفت محسب إلى أن هذه المشروعات تساهم في خلق بيئة عمل مناسبة فيها للحد من ظاهرة الزحف السكاني على المحافظات الكبرى، مؤكدًا أن الدولة نجحت في إعادة الصعيد ضمن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها.