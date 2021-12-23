القوى العاملة: تعيين 5238 شابا بينهم 60 من ذوي الهمم بالإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين المديرية بمحافظة الإسكندرية 5238 شابًا، منهم 60 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12750 راغب عمل منهم 118 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 451 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 487 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 353 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي- إلى أن المديرية تلقت 169 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 176 شكوى مرحلة من شهر أكتوبر، وتم بحث 148 شكوى منها، وتبين أن 53 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 95 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 197 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 482 منشأة، وعمل 36 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 256 محضرًا، وبحث 204 شكوى عمالية، وعمل 6 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، صرفت المديرية 86 ألفًا و 715 جنيه رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وتم إصدار 37 كارنيها جديدا فضلاً عن إصدار 887 بوليصة تأمين لعمال المقاولات وتسجيل 99 عاملاً جديد على المنظومة.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 59 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 50 أجنبياً ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التدريب المهني، عقدت المديرية دورة تدريبية أخرى بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، على مهنة التفصيل والحياكة، استفاد منها 10 متدربات، كما استخرجت 1363 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1231 رخصة مزاولة الحرفة.

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