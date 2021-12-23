Masrawy logo white

ضوابط العمرة.. موعد أولى الرحلات وأعداد المعتمرين

01:33 م الخميس 23 ديسمبر 2021
ضوابط العمرة.. موعد أولى الرحلات وأعداد المعتمرين

موسم العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، أكد مصدر بغرفة شركات السياحة، على أن أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية ستكون في شهر رجب المقبل.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن اجتماع الجمعية العمومية الأخير لغرفة شركات السياحة، ناقش مقترح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على الحكومة بتحديد 60 ألف معتمر فقط خلال الموسم الحالي، وما زالت الغرفة تتفاوض لزيادة هذه الأعداد.

وأشار المصدر إلى أن هذا العدد سيوزع على الـ 3 أشهر الهجرية، بما يعني تحديد 20 ألفا لشهر رجب و20 ألفا لشهر شعبان و20 ألفا لشهر رمضان.

وتابع: "يهم الشركات في الأول والأخير العمل في الموسم بأي عدد المهم أن تبدأ التوثيق مع الوكلاء السعوديين حتى لو كانت الأعداد قليلة لأنه من الوارد أن ترتفع تصاعدي مستقبلا".


اقرأ أيضاً:

قرارات الحكومة.. الوزراء يوافق على اشتراطات وضوابط العمرة

موسم العمرة مجلس الوزراء العمرة المملكة العربية السعودية الإجراءات الاحترازية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الصحة تكشف موقف إصابات أوميكرون المرصودة في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا