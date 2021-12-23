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دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه في أكتوبر الجديدة السبت المقبل

01:25 م الخميس 23 ديسمبر 2021
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه في أكتوبر الجديدة السبت المقبل

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة عن قطع المياه يوم السبت المقبل في السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وقال الجهاز، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك نظرا لأعمال الصيانة بمحطة رافع المياه بدهشور والمغذي لخطوط محطة المياه.

وطالب الجهاز المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

قطع المياه جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة أكتوبر الجديدة دهشور

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