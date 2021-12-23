المفتي: جماعة الإخوان هي المؤسس الفكري للتنظيمات المتطرفة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الدار أصدرت كتابا حول الفكر المتطرف "التأسلم السياسي"، ووجدنا أنه طالما هناك من يقف في وجهه لن تكون له دولة.

وأضاف علام، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس للإعلان عن جهود وأنشطة الدار في عام 2021، أنه تم عمل مذكرات تعاون مع العديد من الجهات، تصنيف الجمهور لثلاث " صنف يعاني من الوسواس القهري، والثاني لديها شبهات، والثالث من تعقمت لديهم فكرة الإلحاد"، ويتم علاج ذلك عبر وحدة الحوار التي دشنتها دار الإفتاء.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه تم عقد لقاءات عبر زووم طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتم الحديث عن الفتاوى والجماعات المتطرفة، ووجدنا أن جماعة الإخوان هي المؤسس لكل هذه الجماعات والتنظيمات المتطرفة.