Masrawy logo white

المفتي: جماعة الإخوان هي المؤسس الفكري للتنظيمات المتطرفة

12:38 م الخميس 23 ديسمبر 2021
المفتي: جماعة الإخوان هي المؤسس الفكري للتنظيمات المتطرفة

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الدار أصدرت كتابا حول الفكر المتطرف "التأسلم السياسي"، ووجدنا أنه طالما هناك من يقف في وجهه لن تكون له دولة.

وأضاف علام، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس للإعلان عن جهود وأنشطة الدار في عام 2021، أنه تم عمل مذكرات تعاون مع العديد من الجهات، تصنيف الجمهور لثلاث " صنف يعاني من الوسواس القهري، والثاني لديها شبهات، والثالث من تعقمت لديهم فكرة الإلحاد"، ويتم علاج ذلك عبر وحدة الحوار التي دشنتها دار الإفتاء.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه تم عقد لقاءات عبر زووم طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتم الحديث عن الفتاوى والجماعات المتطرفة، ووجدنا أن جماعة الإخوان هي المؤسس لكل هذه الجماعات والتنظيمات المتطرفة.

شوقي علام التنظيمات المتطرفة جماعة الإخوان دار الإفتاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار قد تمتد للقاهرة.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا