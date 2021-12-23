وقاية وعلاج.. علام يكشف سبب استحداث مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه تم تطوير منظومة التدريب بدار الإفتاء ورفع كفاءة أمناء وباحثي الفتوى، وتطوير برامج التدريب الخاصة بالوالدين.

وأضاف علام خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، للإعلان عن جهود وأنشطة الدار في عام 2021، أنه تم استحداث مجموعة من الإدارات في دار الإفتاء عام ٢٠٢١، منها مركز الإرشاد الزواجي، بعد أن أثبتت الفتاوى أن هناك خللا يحدث بين الزوجين في بداية زواجهم، فضلا عن الإشكاليات في العلاقات الزوجية القائمة، وتم الاستعانة بمتخصصين من مختلف المجالات، كوقاية للمقبلين على الزواج، وعلاجا للعلاقات القائمة.

وأشار إلى أنه تم استحداث مركزا لاستطلاع الأهلة بدار الإفتاء، كاشفا أنه تم عقد دورات تدريبية لما يقرب من ٩٠٠ مأذون، بعد أن أثبتت قضايا الطلاق التي ترد من المحاكم أن المأذونين يخطئون في حساب عدد الطلقات، ولذلك كان لابد من تصحيح المسار.​