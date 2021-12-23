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التدريس بالحصة.. الحكومة تحسم الجدل بشأن وقف العمل بهذا النظام داخل المدارس

11:38 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
التدريس بالحصة.. الحكومة تحسم الجدل بشأن وقف العمل بهذا النظام داخل المدارس

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي.

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن.

وشددت على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، فضلاً عن تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة.​

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