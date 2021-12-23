المفتي: تلقينا 1.3 مليون طلب فتوى خلال 2021 أغلبها عن الزواج والطلاق

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تلقت مليون و358 ألف طلب فتوى في عام 2021، عبر جميع الإدارات "الفتوى المكتوبة والشفوية والهاتفية واللقاءات المباشرة والبث المباشر".

وأضاف علام، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، للإعلان عن جهود وأنشطة الدار في عام 2021، أن أغلب الفتاوى كانت تتعلق بالزواج والمعاملات الأسرية والطلاق، داعيا المركز البحثية بالتعاون مع دار الإفتاء لتحليل البيانات الصادرة عنها، ووضع الحلول اللازمة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على فتح مقر لدار الإفتاء بمحافظة مطروح خلال أيام، وآخر بمحافظة الغربية بجانب مبنى هيئة قضايا الدولة، وبني سويف والإسكندرية وأسيوط، لافتًا إلى أنه سيتم فتح ٤ فروع للدار سنويا بدءا من العام المقبل، وسيتم العمل على رقمنتها، تيسيرا على المواطنين.

ولفت إلى أن دار الإفتاء تعمل على تطوير مركز الإرشاد الزواجي لاستيعاب الكثير من الأعداد بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية من أول المؤسسات التي استغلت الفضاء الإلكتروني.​