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أمطار قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

11:34 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
أمطار قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس على مختلف الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وتوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 50% تقريبا.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى بنسبة 20% تقريبا.​​

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.

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طقس الخميس الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية امطار

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